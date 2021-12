Vocalista do Smashing Pumpkins participa de campanha para construir abrigo para animais

O vocalista do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, que apoia ação para construir abrigo para animais Foto: Cameo/Divulgação

Billy Corgan, vocalista do Smashing Pumpkins, e a companheira Chloe Mendel decidiram participar de uma campanha neste fim de ano para construir abrigos para animais que estão em situação de vulnerabilidade.

O músico fez uma parceria com um aplicativo, o Cameo, que permite que os fãs recebam mensagens exclusivas de personalidades. A proposta é arrecadar dinheiro para a construção de um abrigo para animais em Chicago, nos Estados Unidos.

O valor será recebido pela ONG PAWS, especialista no assunto. “Para cada Cameo comprado, você também receberá um prêmio misterioso! Um dos presentes pode ser algo especial”, diz Billy e Chloe em um vídeo que publicaram no Instagram.

Cada mensagem do integrante do Smashing Pumpkins sairá por US$ 250, aproximadamente 1.400 reais. Quem quiser participar da campanha, basta entrar no site da Cameo.

Assista ao vídeo: