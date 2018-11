Virada Zen promete 'acalmar os ânimos' de quem vive e passa por São Paulo nesta semana

'Virada Zen' promete acalmar os ânimos de quem vive e passa por São Paulo. Foto: Everton Amaro

Depois de inúmeras discussões nas redes sociais, pessoas desfazendo amizades e rompendo relações com familiares por causa de política, a Virada Zen promete 'acalmar os ânimos' de quem vive e passa pela capital paulista entre os dia 5 e 11 de novembro.

Duzentos locais receberão 750 atividades voltadas ao bem-estar físico, emocional e espiritual. "A Virada Zen é um movimento que convoca todos os gêneros, idades e classes sociais para uma pausa de respiro na cidade, uma oportunidade para se conhecer melhor, ter uma vida saudável e acessar práticas e conhecimentos cada vez mais reconhecidos pela ciência e pela medicina", avalia a publicitária Mariana Amaral, idealizadora do evento.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, como aulas de ioga, técnicas de meditação e respiração, rodas de conversa, práticas de dança e vivências.

Atividades como reiki estão entre as atrações da 'Virada Zen', em São Paulo. Foto: Everton Amaro

"O Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo: '8,6 milhões de pessoas, de acordo com a OMS. E é importante mostrar que há ferramentas e práticas que nos ajudam a lidar melhor com a vida", afirma Armando Mandi, pós-graduado em Marketing e Psicologia Transpessoal.

O evento também trará o Virada Zen Talks, com painéis variados para falar sobre a integração da ciência com a espiritualidade, alimentação consciente, ética, cura e ancestralidade.

O Cine Debate Virada Zen, criado na Matilha Cultural e no Centro Cultural Swami Vivekananda, exibirá filmes relacionados ao tema, com destaque para o longa Espaço Além, da sérvia Marina Abramovic. Após a exibição, haverá roda de conversa com os participantes.

Para aqueles que querem curtir música, a Wake Festa Matinal acontecerá no dia 8, às 7h45, na Casa das Caldeiras. A proposta é fazer com que os participantes ressignifiquem suas rotinas em uma festa sem álcool, com ioga e alimentação natural.

No dia 11 de novembro, último dia da Virada Zen, haverá uma celebração no Parque do Ibirapuera, com uma agenda de shows, programação Zen Kids e atividades para a família toda. A programação completa pode ser acessada no site da Virada Zen.