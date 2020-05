Vídeos trazem experimentos científicos para fazer em casa com crianças

Ideia é entreter crianças e, ao mesmo tempo, ensinar alguns temas ligados à ciência Foto: Alex Kondratiev / Unsplash

Com a quarentena devido ao novo coronavírus fazendo as crianças a passar o dia todo dentro de casa, os pais precisam ser criativos para distrair e ocupar os filhos. Uma campanha busca ajudar nessa tarefa, com a publicação de vídeos que ensinam experimentos científicos que podem ser feitos em casa.

A campanha recebeu o nome Curiosity Labs, ou Laboratório da Curiosidade, em português, e irá publicar dez vídeos ao longo das próximas semanas com experimentos fáceis de fazer em casa e apenas com o uso de materiais comuns no ambiente doméstico.

A ideia é não apenas entreter as crianças, mas também ensiná-las sobre vários aspectos do mundo da ciência e despertar a curiosidade e o amor pela área. Com a prática, é possível aprofundar conhecimentos e ver como se aplicam na realidade.

Os vídeos serão publicados nas redes sociais da empresa de biotecnologia Merck Life Science Brasil, idealizadora da campanha. Nos perfis da empresa no Instagram e no Facebook já é possível encontrar alguns experimentos, como o de um balão auto-inflável.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais