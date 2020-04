Vídeos buscam ajudar pais de crianças com necessidades especiais

Quarentena criou necessidades de adaptações e mudanças na rotina de pais de crianças com deficiência Foto: Unsplash

A necessidade de isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de pais de crianças com deficiência, criando uma necessidade de adaptações e mudanças. Pensando nisso, o Instituto Nossa Aldeia irá lançar, a partir desta segunda-feira, 13, uma série de vídeos para ajudar esses pais.

O primeiro vídeo, que será lançado às 19h no canal no YouTube do Instituto, irá falar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), mostrando a atual situação de famílias com autistas em meio à quarentena, além de recomendações, dicas e recados para os pais. O objetivo da produção é ajudar as famílias a passar pelo período de isolamento de forma mais amena.

Os próximos vídeos serão lançados diariamente, e falarão sobre o isolamento para pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com comprometimento nas funções executivas e para crianças com dificuldades de aprendizagem. Todas as produções contarão com entrevistas com especialistas nas áreas, entrevistados pela fundadora do Instituto, Paloma de Paula, e darão dicas para ajudar na quarentena.

Por fim, o vídeo da sexta-feira, 17, terá um tema livre, que será definido a partir de interações com o público-alvo da organização. O Instituto Nossa Aldeia foi criado em 2019, e tem como objetivo conectar mães de crianças com necessidades especiais, produzindo conteúdos sobre o tema.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais