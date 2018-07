Vídeo viraliza e turistas invadem vilarejo suíço comparado às Ilhas Maldivas

Lavertezzo fica na fronteira da Suíça com o norte da Itália Foto: Facebook/@CapeditVideo

Um vídeo despretensioso fez explodir o número de turistas no vilarejo de Lavertezzo, na Suíça. Depois de visitar o local, um grupo de amigos italianos publicou uma filmagem nas redes sociais e muitos internautas compararam o lugar com as paradisíacas Ilhas Maldivas.

Nas imagens, os jovens aparecem mergulhando de grandes cânions nas águas cristalinas do rio Verzasca. Eles avisam que Lavertezzo fica a apenas uma hora de carro de Milão, uma das maiores cidades do norte da Itália.

Foi o bastante para que o vilarejo se tornasse destino de muitas pessoas nas últimas semanas, causando a revolta dos moradores da região.

Segundo o site italiano Ticino News, “meias, cigarros e latas” foram deixados pelos turistas no local. Um morador das proximidades afirmou que viu pessoas correndo “seminuas pelas ruas” e que o vilarejo se transformou em um “banheiro a céu aberto”.

Assista ao vídeo que bombou na web e fez Lavertezzo ser chamada de ‘Maldivas de Milão’: