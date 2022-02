Vídeo impressionante flagra 'nuvem de pássaros' se aproximando de casa no México; assista

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram 'nuvem de pássaros' se aproximando de casa no México; animais caíram mortos Foto: Facebook/Cambio Climatico Extremo

Um vídeo impressionante de uma verdadeira 'nuvem de pássaros' no México viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. As imagens foram registradas na manhã de segunda, 7, e rapidamente compartilhadas na internet.

Diversos pássaros se aproximam de algumas casas na cidade de Cuauhtémoc, no Estado de Chihuahua. De acordo com o jornal El Heraldo, mais de cem graúnas-de-cabeça-amarela caíram mortas na rua e na calçada.

"Centenas de aves migratórias que chegam a Cuauhtémoc do norte começam a sofrer com os altos níveis de poluição do ar na região, devido ao uso de aquecedores a lenha, agroquímicos e até baixas temperaturas", explica a publicação local.

Esse tipo de pássaro é conhecido na região como 'melros'. A polícia começou a registrar as denúncias às 8h20 de moradores das ruas Primeira e Aldama. Há relatos de pessoas que ouviram barulhos já desde às 5h. Segundo as autoridades, as aves migram do norte do Canadá para o México, onde passam o inverno.

Assista ao vídeo: