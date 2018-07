Vídeo de suposto fantasma no 'IML de Cuiabá' assusta internautas

Foto: Pixabay

Atualizado em 14/03, às 10h33

É seguro afirmar que muitos usuários do Twitter viraram a madrugada desta terça-feira, 14, acordados. Não que isso seja incomum, mas dessa vez o motivo foi o medo. Um vídeo que fez sucesso na rede social mostra a porta de um hidrante batendo com força no fim de um corredor. Para ajudar, a luz do local não para de piscar e a pessoa que filma a cena segura apenas uma lanterna.

As suspeitas iniciais apontaram que o vídeo teria sido gravado por um segurança do Instituto Médico Legal de Cuiabá. No entanto, as imagens são do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) da cidade de Araucária, no Paraná. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do órgão, que informou ainda que será aberta uma sindicância para verificar a veracidade do vídeo.

Enquanto isso, os usuários do Twitter seguem criando teorias. Assista ao vídeo (se tiver coragem) e veja postagens sobre o assunto:

Esse vídeo leve foi gravado no IML de Cuiabá. pic.twitter.com/gt2qfcaMI6 — AHS Brasil (@AHSBrasil) March 14, 2017

Esperando ansiosamente o vídeo do iml de Cuiabá naquele quadro do fantástico de desmascara videos mentirosos ( ou não ) — paraense (@vefarias) March 14, 2017

eu depois de ver o video do iml de cuiaba pic.twitter.com/NdpBcLmdZs — mau carater (@dijitamento) March 14, 2017