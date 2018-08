Vídeo de orangotango ‘enfrentando’ escavadeira emociona internautas

Vídeo de orangotango 'lutando' contra escavadeira que derrubava floresta na Indonésia emociona internautas Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

A organização não-governamental (ONG) International Animal Rescue postou um vídeo no Facebook que emocionou os internautas: um orangotango ‘lutando’ contra uma escavadeira para impedi-la de destruir uma floresta na Indonésia. O vídeo, que é de 2013, foi uma forma da ONG chamar a atenção para o Dia do Meio Ambiente no último dia 5 de junho.

“Essas imagens dramáticas mostram o impacto devastador que o desmatamento está tendo no habitat dos orangotangos. Esse orangotango desesperado está procurando se defender do poder devastador da escavadeira, uma máquina que já derrubou tudo em volta dele”, escreveu a organização no Facebook.

“Apesar de todos os obstáculos, nossa equipe conseguiu resgatar esse orangotango e o trazer para a segurança. Infelizmente, cenas como essa são cada vez mais frequentes na Indonésia. O desmatamento fez com que a população de orangotangos diminuísse drasticamente. Sem seu habitat natural os animais morrem de fome”, continuaram, pedindo para que as pessoas ajudem a evitar isso.

Veja abaixo o vídeo.