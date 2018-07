Vídeo de noivo cadeirante dançando no casamento emociona a internet

Vídeo de noivo cadeirante dançando no casamento faz sucesso na internet. Foto: Pixabay

No último sábado, 29, foi realizado o casamento de Lukas Gonçalves e Jessica Luiza em Cruzeiro, interior de São Paulo. Um dos momentos da festa foi filmado por uma das convidadas e tem feito sucesso na internet.

No vídeo, que já tem mais de 5 mil visualizações no Facebook, Lukas, que é cadeirante, dança com sua noiva. Em 2015, Lucas sofreu um acidente de moto que o deixou paraplégico - mas o vídeo mostra que as limitações físicas não fizeram o casal desistir da primeira dança tradicional em casamentos.

Assista ao vídeo: