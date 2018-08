Vídeo de menino com síndrome de Down em sua colação de grau viraliza

Menino comemorou sua formatura do ensino médio com muita alegria. Foto: Pixabay

Carlos Neira é um jovem de 19 anos com síndrome de Down. No início do mês, ele se formou no ensino médio e, enquanto alguns de seus colegas tentam parecer tranquilos na colação de grau, ele não escondeu sua alegria em estar se formando.

Leia também: A escolarização do aluno com síndrome de Down

Ele estudou na escola Midland Lee em Midland, no Texas, Estados Unidos. No momento em que seu nome foi chamado pelo diretor, ele pulou no palco para pegar o diploma, abraçou os professores e levantou suas mãos com muito orgulho para que todos vissem sua alegria.

O momento foi filmado e compartilhado no Facebook pela escola. "A alegria que esse jovem mostrou vai te fazer chorar... Ele é ou Senhor Alegria – nosso momento favorito da formatura da turma de 2018 da MISD", escreveu a escola no post.

A mãe de Carlos, Teresa Neira, disse à emissora local KWES que seu filho "deu um exemplo de amor, compartilhamento e felicidade e que nada o deixa abalado".

Assista ao momento abaixo: