Vídeo com discurso sobre racismo feito por menina de nove anos viraliza

Zianna Oliphant se emociona ao falar sobre a violência sofrida por pessoas negras Foto: Foto: Reprodução/ Youtube

Um vídeo emocionante com o discurso de uma menina de apenas 9 anos sobre violência racial se tornou o novo viral das redes sociais. O nome da jovem é Zianna Oliphant e o depoimento foi feito na noite da última segunda-feira (26), quando moradores da cidade de Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte, se reuniram para debater a morte de Keith Lamont, um homem negro assassinado a tiros pela polícia na semana passada.

Na internet, o discurso deu novo gás para a discussão Black Lives Matter, que tem origem na comunidade afro-americana e questiona a violência sofrida por pessoas negras. O vídeo postado pela BBC já somava mais de meio milhão de visualizações nesta quinta-feira. Zianna falou, entre lágrimas, sobre o último episódio e sobre como isso afeta sua vida. “Sinto que nós somos tratados de maneira diferente do que outras pessoas e não gosto da maneira como nos tratam só por causa da nossa cor. (...) Não deveríamos precisar protestar porque vocês estão nos tratando mal. Fazemos isso porque deveríamos ter direitos”, discursou a jovem.

A reunião onde Zianna discursou foi convocada como uma tentativa de acalmar os ânimos da população em Charlotte, que iniciou uma onda de protestos após a morte de Keith Lamont.

Aqui no Brasil, muita gente fez questão de demonstrar apoio à fala de Zianna:

Ainda acredito em um mundo que conceda a palavra as mais crianças como Zianna Oliphant; Em um mundo que não apenas se comova que importe-se! — Hadassa Ferreira (@haalferreira) 29 de setembro de 2016

fui ver agora aquele vídeo da zianna oliphant e eu não to conseguindo nem respirar direito — pulmão fudido (@sozinhaeanemica) 29 de setembro de 2016

é completamente triste ver que ainda existe violência racial — bianca (@bihc) 29 de setembro de 2016

"Somos pessoas negras e não deveríamos ter que sentir este tipo de coisa" Zianna Oliphant#blacklivesmatter #vidasnegrasimportam — 1° fora temer (@girlenebrito07) 29 de setembro de 2016

olha essa garotinha falando sobre racismo repassem ate as pessoas pararem com ódio e verem que somos todos iguais pic.twitter.com/eZCYfIBJN6 — Hanna (@ALISONBUGADA) 29 de setembro de 2016

Assista ao vídeo completo com o discurso da menina: