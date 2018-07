Vídeo busca simular a forma como um autista vê o mundo

. Foto: nickelbabe / Pixabay

Uma campanha promovida pela Sociedade Nacional de Autistas dos Estados Unidos convoca o público a tentar se colocar no lugar de uma pessoa que sofra com o problema.

O vídeo mostra o trajeto de uma estudante até a escola, desde o momento em que se despede de seu pai para entrar no ônibus, tendo contato com inúmeras pessoas ao longo do dia, que vão se acumulando e se embaralhando.

"É como se meu cérebro estivesse muito lotado, e prestes a explodir. Tirando um minuto de seu tempo, você pode dar a uma pessoa autista como eu o tempo que eles precisam", diz a campanha.

Assista ao vídeo abaixo: