Viajante disponibiliza senhas do Wi-Fi em aeroportos do mundo inteiro

Foto: Pixabay

O turco Anil Polat é um engenheiro da computação que afirma estar em uma jornada para visitar todos os países no mundo. Para tal, ele costuma divulgar dicas, truques e técnicas para outros viajantes que também precisem rodar pelo planeta.

Uma das mais interessantes delas é justamente um mapa que reúne aeroportos de todo o planeta com redes Wi-Fi e suas respectivas senhas.

No Brasil, a única disponível é a do Lounge da Air France, no aeroporto de Guarulhos, mas se você vai viajar para a Europa ou Estados Unidos, é bom dar uma conferida!