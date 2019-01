Viagem de férias com bebê necessita de planejamento antecipado

Pesquisar se o hotel oferece uma infraestrutura e opções de lazer para os pequenos é fundamental. Foto: Pixabay

Viagem de férias depende de organização e colaboração de todos os integrantes da família para ser uma experiência positiva. Com bebês, isso pode ser ainda mais desafiador. Além da escolha do destino, definir o meio de transporte, o hotel e as atividades, é preciso se preocupar com questões como infraestrutura e segurança.

Dependendo do tempo de vida da criança, é necessário verificar se o estabelecimento é capaz de oferecer condições mínimas de conforto. Alguns pediatras pedem para que os pais esperem um pouco antes de se aventurar com os bebês. O recomendado é a partir dos três meses de vida.

O planejamento - não importa se a viagem será feita com a família inteira ou com apenas um dos pais - é o segredo de férias alegres e tranquilas.

Qual meio de transporte é o ideal para viajar com bebês?

Se a escolha for o carro, o ideal é ajustar o bebê conforto de maneira que possa proteger a criança de eventuais acidentes. "O carro pode ser uma boa opção, pois proporciona maior flexibilidade para a família fazer pequenas paradas para descanso. É muito importante que os pais estejam atentos aos produtos que realmente oferecem segurança. No bebê conforto ou na cadeirinha, observe o cinto de segurança, a espuma de proteção, o tecido, o encaixe no suporte do carro e ajuste o tamanho", orienta a coordenadora de produtos da Cybex e GB Brasil, Mônica Gimenez.

Em caso de viagem de ônibus ou avião, é importante escolher uma companhia que ofereça maior conforto e segurança dentro do transporte. Sempre que possível, escolher destinos mais próximos e rápidos. Escalas ou muitas paradas devem ser evitadas. "Esta questão está ligada ao temperamento de cada criança. Ao chegar ao destino, uma boa dica aos pais é alugar um carro para se transportar durante a viagem com maior segurança, o que permite utilizar o bebê conforto ou a cadeirinha, pois táxis geralmente não possuem esta facilidade", afirma Mônica Gimenez.

Em caso de viagem de ônibus ou avião, é importante escolher uma companhia que ofereça maior conforto e segurança para os bebês. Foto: Pixabay

Lugares apropriados para viajar com bebês

Os hotéis, chalés ou resorts que possuírem uma boa infraestrutura para receber a família são ideais. Também é importante escolher um lugar que ofereça atividades específicas principalmente se, além do bebê, houver outras crianças mais velhas. O entretenimento infantil pode significar maior interação com os pequenos e uma dose de sossego para os pais.

"Sempre que possível, escolha uma hospedagem que disponha de cozinha de fácil acesso para preparo de refeições rápidas. Contanto que o lugar possua boa infraestrutura, com banheiros de fácil acesso, atendimento de primeiros socorros, acomodações confortáveis, receptividade e entretenimento para crianças, é possível curtir a viagem tranquilamente" ressalta Mônica Gimenez.