Veterinários salvam vida de caracol com cirurgia e são aplaudidos na web

Passo-a-passo do procedimento minucioso foi divulgado no Facebook e viralizou Foto: Facebook/HaClínica

Cuidado por onde anda - pode ser que você se depare com um pequeno caracol frágil e pise no bichinho sem querer. Apesar de muita gente nem prestar atenção ao machucar um bicho tão pequeno, um caso em Israel chamou atenção das redes sociais nesta semana.

Tudo começou quando uma moradora da capital do país, Tel Aviv, pisou acidentalmente em um caracol de jardim em casa e quebrou a concha. Sensível à situação, a mulher resolveu levar o bichinho ao hospital veterinário HaClinica, na mesma cidade. E para surpresa dela, eles também foram solidários à situação.

Além de oferecer o reparo da concha, primordial para a sobrevivência do caracol, o hospital ainda publicou no Facebook o passo-a-passo do procedimento. “Para a casca quebrada, precisamos de uma combinação de paciência e finesse com cola epóxi", explicou a clínica.

"Nós nos certificamos de que a cola permaneça fora da casca e não penetre a parte interior", completou o post, que mostra o caracol 'nu' enquanto a veterinária corrigia a concha.

A situação rendeu uma série de comentários positivos e curtidas. “Isso é o verdadeiro amor por sua profissão! Parabéns por ajudar criaturas inocentes”, comentou um seguidor.

“Ainda que isso devesse ser normal, sabemos que não é assim. Por isso, parabéns a todos os funcionários que ajudaram. Que bom seria se víssemos mais vezes esses atos de amor. Parabéns!”, felicitou outro.

Batizado de Chevy, o caracol se recuperou da cirurgia e incentivou a HaClínica a seguir tratando outros animais da mesma espécie, como mostraram novos posts da página.