Vereadora italiana é multada por colocar corações em semáforos

Os tradicionais sinais de semáforo foram trocados por corações (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay / @tomgirlby

Uma vereadora da cidade de Santa Margherita Ligure, na província de Gênova, na Itália, recebeu uma multa por trocar sinais de semáforo por corações no Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados na Europa.

Carmela Pinamonti, que cuida da pasta de Áreas Verdes do município, disse que "queria colocar um sorriso no rosto" dos cidadãos no "dia dedicado ao amor". "Pensava que seria uma surpresa romântica para todos, sem reduzir a funcionalidade dos semáforos e sem perigo para ninguém", afirmou.

Mas, de acordo com as leis de trânsito do país, o semáforo não pode ser alterado, e Pinamonti deverá pagar uma sanção de 41 euros (cerca de R$ 160).

"Sou culpada! Eu errei e me arrependo, violei o Código de Trânsito, eu admito, e pagarei a multa", declarou. Os corações ficaram por somente meia hora na cidade. De acordo com a vereadora, ela teve a ideia a partir de uma foto que viu na internet.