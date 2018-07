Veja quais são as 10 principais dúvidas dos internautas quando o assunto é 'beijo'

. Foto: Unsplash/ Pixabay

Dia 13 de abril é o Dia do Beijo! Aparentemente, muitas pessoas ficam inseguras em relação ao beijo e, por isso, usam a internet como aliada para entender melhor sobre o ato. Veja quais são as dez buscas mais frequentes dos brasileiros no Google sobre o assunto:

Como beijar bem?

via GIPHY

Afinal, não temos como saber se o nosso beijo é como o outro esperava, certo?

Como beijar de língua?

via GIPHY

Quem nunca treinou com o espelho antes de encontrar o crush?

O que significa sonhar com beijo?

De acordo com o próprio Google, geralmente significa amor e carinho.

O que fazer com a língua na hora do beijo?

via GIPHY

Dica: não faça o que esta cabra está fazendo.

O que significa beijo na testa?

via GIPHY

Ainda há românticos no mundo!

Como dar o primeiro beijo?

via GIPHY

Afinal, para tudo tem uma primeira vez.

O que significa beijo no olho?

via GIPHY

Beijo no olho?????

O que fazer no primeiro beijo?

via GIPHY

Algumas pessoas ficam um pouco confusas mesmo.

O que significa beijo na mão?

via GIPHY

De acordo com o próprio Google, significa uma forma respeitosa de saudar alguém importante ou uma senhora.

O que falar depois do beijo?