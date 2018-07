Veja os memes e reações de artistas à apreensão de R$ 51 milhões atribuídos a Geddel

A grande quantia de dinheiro apreendida em apartamento do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) mobilizou a internet. Foto: Polícia Federal

Cumprindo mandado de busca e apreensão relacionado à Operação Cui Bono, a Polícia Federal encontrou mais de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador, na Bahia, atribuídos ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). A grande quantia, que teria vindo de um esquema de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal montado por Geddel, foi a maior apreensão em dinheiro vivo na história da PF e demorou mais de 14 horas para ser contada.

O novo episódio da corrupção na política chocou novamente a população brasileira, que utilizou as redes sociais para comentar a apreensão da quantia fazendo piadas e memes com a situação. Personalidades e artistas também reagiram com indignação ao ocorrido.

Veja abaixo algumas das melhores reações à apreensão dos milhões de Geddel:

Já já a patrulha vai dizer q ele assistia novela: aprendeu com a Bibi https://t.co/ut7DhEXn9z — Gloria Perez (@gloriafperez) 6 de setembro de 2017

Quando o cachê é pago em espécie! pic.twitter.com/FMgzulGLig — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) 6 de setembro de 2017

eu achava que 51 milhões dava pra mergulhar tipo tio patinhas fiquei desapontado em ver que cabe em 10 maletas pic.twitter.com/sk1aAThubZ — Tom Chambers (@bomsenhor) 6 de setembro de 2017

- o que você faria com o dinheiro do geddel? - pagava minhas dívidas - e o resto? - o resto das dívidas vai ter que esperar — moreiruca (@choracuica) 5 de setembro de 2017

Gente, os Simpsons também previram o apartamento do Geddel pic.twitter.com/2apu28kARM — Glauber Macario (@glaubermacario) 6 de setembro de 2017

todo mundo sabe que só há um jeito de geddel, temer e toda sua quadrilha serem presos e não ter direito a habeas corpus: pic.twitter.com/7zGuPoDQye — Gregorio Duvivier (@gduvivier) 5 de setembro de 2017

Tô quase terminando a mudança pic.twitter.com/4wbr15vnfA — nataliakreuser #200k (@nataliakreuser) 6 de setembro de 2017

Bom diaaaa galera...hoje tem mega sena acumulada hein? Prêmio paga um pouco mais de um Geddel... — Ralpho B. Monteiro (@ralphomonteiro) 6 de setembro de 2017

Novos ditos gaudérios: mais cansado que o contador de dinheiro do Geddel — O Bairrista (@O_Bairrista) 6 de setembro de 2017

A verdade é que o patrimônio do Geddel cresceu e foi morar sozinho. — walter paneque (@wpaneque) 6 de setembro de 2017

geddel tava economizando pra comprar o neymar — anuncie aqui (@castrijon) 5 de setembro de 2017

Juliana Paes faz ensaio sensual no bunker do Geddel na Bahia. pic.twitter.com/nzWvzbxXXA — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) 5 de setembro de 2017

e se geddel entendeu o conselho "aplicar o dinheiro em imóveis" errado e a gente tá aqui vendo maldade? — aline (@tdbem) 5 de setembro de 2017

geddel ficou preocupado com a privatização da casa da moeda e decidiu garantir o estoque — Mulher Tamarindo (@MulherTamarindo) 5 de setembro de 2017