Veja o significado das cores para usar no ano-novo

Há quem diga que as cores têm o poder de influenciar os sentimentos das pessoas. Foto: Pixabay

Você já decidiu qual roupa vai usar no réveillon? E a cor dessa roupa? Seja você uma pessoa que acredita ou não que usar vermelho atrai amor, que amarelo faz ganhar dinheiro e que passar o ano-novo de preto dá azar, entender o significado das cores pode ajudar a melhorar sua percepção sobre o tema.

No livro A Psicologia das Cores, a escritora alemã e cientista social Eva Heller demonstra como as cores estão associadas a sentimentos. Ela entrevistou duas mil pessoas de diversas profissões, com idades entre 14 e 97 anos, na Alemanha, e perguntou sobre as cores prediletas delas, quais menos gostavam, os efeitos que cada cor poderia ter e qual seria a cor típica de cada sentimento.

A pesquisadora identificou que 160 diferentes sentimentos e características – do amor ao ódio, do otimismo à tristeza, da elegância à feiúra, do moderno ao antiquado – foram associados a cores específicas.

"Os resultados das pesquisas demonstram que cores e sentimentos não se combinam ao acaso nem são uma questão de gosto individual – são vivências comuns que, desde a infância, foram ficando profundamente enraizadas em nossa linguagem e em nosso pensamento", afirma Eva na obra.

Com base nessa investigação, a escritora fala sobre algumas cores e o que elas representam.

Conheça e significado de cada cor para o réveillon 2020

Azul

Segundo Eva, há 111 tons de azul e essa é a cor predileta de 46% dos homens e 44% das mulheres que responderam à pesquisa. O azul representa simpatia, harmonia e fidelidade, apesar de ser fria e distante. Diferente do que se pensa hoje em dia, essa é a cor feminina e das virtudes intelectuais.

Vermelho

São 105 tons dessa cor, que agrada tanto mulheres quanto homens (12% de ambos os gêneros disseram ser a cor preferida). Como bem entendido pela sociedade, o vermelho significa todas as paixões – do amor ao ódio. É também a cor dos reis, da felicidade e do perigo.

Amarelo

O amarelo é a cor predileta de 6% dos homens e das mulheres, sendo que as pessoas mais velhas apreciam mais a tonalidade do que os jovens. Segundo Eva, "todas as cores luminosas vão sendo mais apreciadas com a idade" e são 115 tons para escolher. Essa é a cor mais contraditória, representa otimismo, ciúme, recreação, entendimento e traição.

Verde

Existem cem tons de verde e, segundo a pesquisa de Eva, essa é a cor predileta de 16% dos homens e 15% das mulheres, também sendo mais apreciada com a idade, sobretudo pelos homens. É a cor da fertilidade, da esperança e da burguesia, mas também significa o sagrado.

Preto

Pode não parecer, mas existem 50 tons de preto. Embora tenha uma conotação negativa, simbolizando negação, violência e morte, também é a cor do poder e da elegância. Em seu livro, Eva responde por que a roupa preta é sempre preferida. "Um vestido preto, assim como um terno preto, produz um efeito delimitativo, confere importância a quem o veste. Quem se veste de preto não

tem necessidade de se tornar interessante pelas cores que usa; para isso, basta sua personalidade", afirma.

Branco

Também de forma surpreendente, há 67 tons de branco. Essa é a cor feminina da inocência, pureza, do bem e dos espíritos.

Laranja

Existem 45 tons de laranja, sendo que a cor está associada, segundo o livro de Eva Heller, à recreação e ao budismo. É também uma cor exótica e penetrante, embora seja subestimada. Na pesquisa, 3% das mulheres e 2% dos homens citaram a cor laranja como predileta.

Violeta

Se acordo com Eva, violeta é a cor dos sentimentos ambivalentes. "As pessoas mais a rejeitam do que apreciam", afirma. Na pesquisa, 12% das mulheres e 9% dos homens disseram que essa é a cor que menos apreciam. São 41 tons diferentes, do púrpura do poder à cor da teologia, da magia, do feminismo e associado ao movimento gay.

Rosa

Há 50 tons de rosa, que representa algo doce e delicado, mas ao mesmo tempo chocante. Segundo Eva, 29% dos homens até 25 anos citam o rosa como a cor de que menos gostam – mas somente 7% deles com mais de 50 anos. Por outro lado, 25% das mulheres com menos de 25 anos citam a cor como a que menos lhes agrada – e 8% das mulheres com mais de 50 anos dizem o mesmo.

Ouro

Apenas 1% das mulheres citou o ouro como sua cor predileta e nenhum homem disse isso. Para 2% delas e 3% deles, o dourado é a cor de que menos gostam. São 19 tons, que representam dinheiro, sorte e luxo.

Prata

"Dentre todas as cores, a prata é a única que nos ocorre em último lugar. Apenas 1% dos homens a citou como sua cor predileta – e nenhuma das mulheres. São 20 tons diferentes que significam velocidade, dinheiro e estão relacionados à Lua.