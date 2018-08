Veja o cão que aprendeu a abraçar as pessoas

Imagem Ilustrativa. Foto: Pixabay/tranmautritam

Se falta carinho no dia a dia cada vez mais corrido e agitado do mundo moderno, Amber Wright não tem queixas a fazer. A americana de Huntsville, no estado do Alabama, ensinou o próprio cachorro a abraçá-la - e ele o faz.

Amber divulgou um vídeo com a amável cena em seu perfil na rede social Reddit. Na publicação de 14 segundos, o cão caminha até ela, que o envolve em seus braços. Então, ele se senta e completa o momento de carinho.

"Ensinei meu cachorro o que fazer quando preciso de um abraço", escreveu Amber junto ao vídeo. Confira abaixo o instante de derreter o coração: