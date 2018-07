Veja dicas para proteger seu pet do frio intenso no inverno

A veterinária Lais Alarça dá nove dicas para proteger seu pet do frio intenso no inverno Foto: Pixabay / alexramos10

O inverno chegou com tudo no Brasil e as regiões Sul e Sudeste são as mais afetadas com o frio intenso que abate o país no início de julho. E não são só os humanos que sofrem com as baixas temperaturas, o cuidado com os pets na estação tem que ser redobrado porque a maioria deles não está preparado para suportar esse frio. Veja na galeria abaixo nove dicas que a veterinária Lais Alarça, da Hercosul Alimentos, deu para proteger a saúde dos seus animais de estimação da época mais fria do ano.