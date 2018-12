Vazamento de chocolate na rua chama atenção em cidade da Alemanha

Bombeiros intervieram para estancar o vazamento. Foto: Feuerwehr Werl / Reuters

Muitos sabem que vazamentos de esgoto e água podem ser comuns em cidades. No entanto, raras são as vezes que esses incidentes acontecem com chocolate. Foi o caso da fábrica alemã DreiMeister, em Werl, na última terça-feira, 11.

Um tanque da empresa transbordou e o líquido doce vazou por uma rua da cidade. Como o asfalto estava frio - devido às baixas temperaturas da cidade -, o produto endureceu e chegou até a rachar.

O chefe da companhia, Marus Luckey, afirmou ao jornal local Soester Anzeiger que o derramamento seria uma "catástrofe" caso tivesse acontecido próximo ao Natal.