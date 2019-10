Vaticano lança rosário digital de R$ 450 para promover oração pela paz mundial

eRosary: Vaticano lança rosário digital com aplicativo Foto: Divulgação

O Vaticano anunciou nesta terça-feira, 15, o lançamento do "Click To Pray eRosary" ["Clique para rezar, e-Rosário"], um rosário digital que tem como objetivo promover a oração pela "paz no mundo".

A iniciativa demonstra, entre outras coisas, como "as tecnologias modernas podem apoiar a oração".

O eRosary é um dispositivo interativo que pode ser usado como pulseira e é ativado fazendo o sinal da cruz. O aplicativo permitirá que o usuário acesse um guia de áudio, imagens exclusivas e conteúdo personalizado sobre a oração do Rosário.

A funcionalidade consiste em 10 contas (a tradicional dezena) consecutivas feitas com hematita e ágata preta, além de uma cruz inteligente que memoriza os dados conectados ao aplicativo.

Quando o usuário começa a orar, o rosário inteligente mostra sua progressão à medida que avança nos diferentes mistérios e acompanha todos os rosários rezados.

"Planejamos oferecer uma das melhores tradições espirituais da Igreja com as melhores tecnologias atuais", comentou o jesuíta francês Frederic Fornos, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa.

Segundo o religioso, "em um mundo de indiferença e perante tantas injustiças, pobreza e direitos elementares negados, rezar pela paz no mundo significa reconciliação com os nossos relacionamentos diários, com os mais pobres, com o estranho, com diferentes culturas e tradições espirituais e religiosas, mas também com a nossa terra, as nossas florestas, os nossos rios e oceanos".

