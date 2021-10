Vaga de trabalho na limpeza do Palácio de Buckingham paga até R$ 143 mil por ano

Palácio de Buckingham é a residência oficial da rainha Elizabeth II e tem mais de 770 cômodos. Foto: Henry Nicholls/Reuters

Algumas vagas de emprego estão abertas para trabalhar nas propriedades da família real britânica. Uma delas busca uma pessoa para atuar com a equipe de limpeza do Palácio de Buckingham, sendo que um requisito importante é ter atenção aos detalhes. O trabalho é de 20 ou 40 horas semanais, de segunda-feira a domingo, e o salário anual varia de 11,3 mil euros a 22,6 mil euros (R$ 71,5 mil a R$ 143 mil, na cotação atual).

Para se candidatar, é preciso ser cidadão britânico ou ter direito legal de trabalhar no Reino Unido. As inscrições vão até o dia 20 de outubro por meio deste link.

Segundo a descrição da vaga, a pessoa selecionada será responsável pela limpeza e manutenção "de uma ampla variedade de interiores e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor maneira possível".

A moradia da rainha Elizabeth II tem 77 mil metros quadrados e mais de 770 quartos. Para dar conta de tudo isso, somente com uma grande equipe mesmo. O anúncio diz que o novo integrante vai aprender com os demais todas as habilidades necessárias para cuidar dos espaços e os detalhes para chegar ao "alto padrão" desejado.

O trabalho pode se estender aos fins de semana, turnos noturnos e, ocasionalmente, o profissional dará suporte em eventos. "Em um ambiente onde o desenvolvimento e o treinamento são comuns, você poderá desenvolver suas habilidades dentro de sua função", afirma o anúncio.

Sobre os requisitos para a vaga, ter experiência anterior é bem-vindo, porém, o mais importante é ter um olhar aguçado para os detalhes, ser proativo e saber gerenciar bem o tempo. "Você será capaz de priorizar e gerenciar uma carga de trabalho diária movimentada", diz.

Mesmo com as intensas atividades, a descrição do trabalho afirma que há flexibilidade e que essa é uma "oportunidade de usar seu entusiasmo e paixão para entregar o excepcional".

Outras nove oportunidades de trabalho estão disponíveis no site da família real, como analista de sistemas, gerente de marketing e assistente de escritório. Veja aqui.