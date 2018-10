Vaca é filmada em banco traseiro de carro e vídeo viraliza; assista

Inusitado: vaca é registrada no banco traseiro de carro. Foto: Facebook/J.D. Blair

JD Blair, um homem de Ohio, Estados Unidos, estava dirigindo em direção a sua casa na última terça-feira, 2, quando viu uma vaca colocando sua cabeça para fora da janela no banco traseiro de uma caminhonete. Ele fez questão de gravar a cena.

O vídeo foi publicado no Facebook e viralizou. A emissora WKEF procurou o motorista da caminhonete, Cory Morris, que disse que a vaca se chama Annie, tem 18 meses e está com ele desde que sua mãe a rejeitou quando ela nasceu.

Ele disse que a vaca, que tem 363 quilos, adora ficar no banco de trás de seu carro. Morris diz que muitas pessoas lhe perguntam sobre os "hábitos de viagem" da vaca, e ele responde, categoricamente: "Onde mais eu iria colocá-la?".

Com o sucesso do vídeo, Morris criou uma página no Facebook para compartilhar as aventuras de Annie.

Assista ao momento inusitado abaixo: