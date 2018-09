'Vá de bike com a Criança Segura' ajuda a incentivar segurança e evitar acidentes ao pedalar

As oficinas pretendem aprimorar as habilidades das crianças e alertar pais e responsáveis sobre medidas de segurança. Foto: Unsplash / @liz99

Mais importante do que motivar crianças e adolescentes a pedalarem, é garantir que eles estejam sempre em segurança ao realizarem essas atividades. Pensando nisso, a organização Criança Segura está promovendo a ação Vá de bike com a Criança Segura, com o objetivo de conscientizar pais e responsáveis a respeito da segurança de meninos e meninas ao andar de bicicleta.

O histórico da organização revela diversos trabalhos na área de prevenção de acidentes com crianças e adolescentes. Dessa vez, serão realizados eventos em vários pontos de São Paulo e Guarulhos entre os meses de setembro e outubro. No dia 23 de setembro, domingo, a Avenida Paulista é palco de uma oficina educativa intitulada "Ciclofaixa de lazer". Das 10h às 17h, a esquina entre a Avenida Paulista e a Rua Haddock Lobo receberá a ação. No domingo seguinte, 30 de setembro, a atividade chega ao Parque Linear Tiquatira, zona leste da cidade, das 9h às 13h. As outras duas atividades, marcadas para 12 e 21 de outubro, seguem com horário e local em aberto.

"As oficinas pretendem aprimorar as habilidades das crianças na bicicleta e também sensibilizar pais, mães e responsáveis quanto às medidas que eles e seus filhos devem tomar quando estiverem em cima de uma bicicleta", explica Carlos Henrique Lopes, coordenador de campanhas da Criança Segura. Ele ressalta a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacetes, coletes refletivos e cadeirinhas especiais para crianças pequenas. "Para incentivar a criança, permita que ela escolha o modelo e a cor. Você também pode incentivá-la a customizar o produto, colocando fitas e adesivos", sugere.

Atenção e respeito às leis de trânsito também são medidas importantes na hora de aprender a dinâmica da bicicleta e seu convívio no ambiente. "É pelo bom exemplo que se ensina. Peça que elas mantenham total atenção no trânsito, fiquem ligadas ao que acontece à sua volta e estejam sempre atentas ao comportamento dos motoristas e pedestres pois, assim, pode-se prever situações de risco e evitar colisões", adverte.

A prática de atividades físicas é muito importante para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. A autoestima, autoconfiança, independência e autonomia, além de outras questões, são exercitadas com a prática de exercícios. "Uma criança que pratica mais atividades físicas, de diferentes tipos e intensidades, tem melhor controle de suas funções executivas do cérebro, como memória, raciocínio, atenção e reação", completa.

Para mais informações sobre a ação Vá de bike com a Criança Segura, acesse www.criancasegura.org.br.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais