Usuária do Twitter sugere maneira criativa de ‘contrabandear’ comida para dentro do cinema

Uma usuária no Twitter criou uma forma criativa de entrar com comida dentro do cinema Foto: Pixabay/12019

No Brasil, por conta do Código de Defesa do Consumidor, os cinemas não podem proibir seus clientes de entrarem nas salas de exibição com alimentos comprados fora do local. Já nos Estados Unidos, a situação é diferente: cada cinema tem liberdade para decidir sobre o assunto e a maioria proíbe essa prática.

A usuária do Twitter Angela Brisk inventou uma maneira criativa de burlar essa fiscalização dos cinemas: em uma loja de artigos para jardins, ela achou um vaso côncavo que lembra muito o formato de uma barriga grávida. “Achei uma maneira de levar lanches para o cinema”, escreveu na legenda do tuíte, que já conta com mais de 20 mil retuites.

Outros usuários curtiram a ideia. “Veremos muitos homens ‘grávidos’ nos cinemas agora”, escreveu um deles. “Genial”, escreveu uma outra pessoa. Veja você mesmo a solução encontrada e se realmente enganaria os funcionários dos cinemas norte-americanos.