Urso surpreende norte-americano e pula em sua piscina

O califórniano Mark Hough flagrou um urso-pardo dentro de sua piscina e gravou um vídeo da situação Foto: Mark Hough via AP

O norte-americano Mark Hough se preparava para dar um mergulho em sua piscina durante a tarde quente da Califórnia na sexta-feira, 30, quando ouviu um estranho barulho no seu jardim. Ele avistou um urso-pardo , comum na região norte do Estado, pulando a cerca da sua casa e voltou correndo para se esconder.

Minutos depois ele checou o jardim para ver se o urso já tinha ido embora quando flagrou o animal se refrescando na sua piscina e gravou um vídeo do momento. "Ele estava se divertindo muito brincando com a água e derrubando as coisas que estavam em volta", disse Hough para a agência Associated Press.

"Foi uma sexta-feira interessante para o urso, ele nadou, brincou e depois foi embora como se nada tivesse acontecido", brincou o norte-americano. O bicho ainda ficou rondando o local e a casa do vizinho de Hough por alguns minutos, mas voltou para a mata e desapareceu de vez.

Veja abaixo o vídeo.