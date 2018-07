Urso surpreende aniversariante e come bolo de sua festa nos EUA

Animal apareceu sem ser convidado Foto:

Uma festa de aniversário nos Estados Unidos terminou da maneira mais inesperada na última sexta-feira, 25. Um urso apareceu no quintal da casa de uma família em Bristol, no estado de Connecticut, e comeu o resto de bolo que havia sido esquecido do lado de fora da casa.

A aniversariante Jennifer Adorno contou, em suas redes sociais, que a família guardou todas as coisas da festa, mas se esqueceu do bolo: “Ele não vai embora enquanto não comer tudo. Ele está literalmente a três metros da nossa janela. Ele é enorme!”.

Confira o vídeo do ursinho guloso abaixo:

Em outra foto, Jennifer mostra que o animal acabou com tudo o que restava do bolo: