Urso panda ganha trem temático no Japão

Trem da Aventura do Sorriso Foto: West Japan Railway Co./ DIvulgação

Um dos maiores símbolos da Ásia, os ursos pandas foram homenageados com um trem temático. O transporte, no Japão, foi todo decorado em homenagem ao animal e seu vagão principal foi estilizado para parecer a cara de um panda gigante.

Ele foi nomeado de Smile Adventure Train (Trem da Aventura do Sorriso) e liga as províncias de Quioto e Osaka, no Japão, ao parque Wakayama Adventure World, onde moram cinco pandas-gigantes. A homenagem não é à toa: comemora os 30 anos da West Japan Railway Co., companhia ferroviária responsável pelo trajeto, e os 40 anos do parque em que vivem os ursos.

Não só a parte externa foi decorada, mas todo o interior do trem. Os assentos receberam capas com a cara dos pandas e as paredes também receberam imagens retratando os animais no parque.