Urso invade hotel que inspirou filme ‘O Iluminado’, de Stephen King, nos EUA

Imagem ilustrativa. Foto: JudaM / Pixabay

Um urso de pelagem preta invadiu a recepção do histórico e turístico hotel Stanley, em Colorado, nos Estados Unidos, durante a madrugada da última quinta-feira, 23. O local inspirou e foi onde ocorreram as gravações do filme O Iluminado, de Stephen King.

O vice-presidente do estabelecimento, Reed Rowley, informou ao canal KDVR que o bicho caminhou sobre os móveis – antigos e característicos de filme de terror – enquanto trezentos hóspedes dormiam. Um funcionário gravou o momento após se esconder atrás do balcão de atendimento e disponibilizou o vídeo para a emissora.

Rowley alegou que não houve danos ou feridos. O mamífero apenas bagunçou a mobília e saiu do hotel por conta própria.

Não foi a primeira vez que a espécie intimidou a população de Colorado. Em julho deste ano, um urso assustou a vizinhança num bairro residencial do estado e permaneceu em um bueiro em frente a uma casa por cerca de uma hora, enquanto autoridades locais tentavam afastá-lo.