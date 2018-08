Urso entra em loja de bebidas alcoólicas nos EUA e viraliza na internet; veja vídeo

Imagem ilustrativa. Foto: AFP PHOTO/Aris Messinis

Funcionários e clientes da loja de bebidas alcoólicas Crazy Bruce’s Liquor, em Connecticut, nos Estados Unidos, não tiveram uma tarde comum na última segunda-feira, 13. Um urso de médio porte entrou no comércio após ativar o sensor da porta externa, que dá acesso ao hall de entrada do local.

Os empregados bloquearam a porta interna diante do perigo. No entanto, um cliente desavisado entrou no estabelecimento e, rapidamente, foi conduzido para a parte de dentro. “O cliente não viu o urso quando entrou. Dissemos para ele se apressar, mas ele não entendeu o porquê. Ele ficou meio chocado”, disse o gerente Dan Niedzwiecki ao jornal local The Hartford Courant. Assista abaixo.

A Crazy Bruce’s Liquor ​também fixou as imagens internas da loja em sua página no Facebook. Ninguém se feriu e o animal saiu da entrada da loja pouco tempo depois. Usuários do Facebook se mostraram solidários com o incidente e criticaram o desmatamento, que, segundo eles, faz com que esses animais saiam do habitat natural. “Pobre urso! Para ele estar em um shopping cheio de carros e pessoas, ele deveria estar muito nervoso. Algo deve ser feito em prol desses animais. É muito injusto ver as florestas arborizadas sendo tiradas deles”, escreveu um dos internautas na postagem do vídeo.

