Uno, popular jogo de cartas, ganha versão em Braille

Jogo tem 108 peças adaptadas para o braille. Foto: Divulgação/Mattel

Um jogo de cartas que sempre foi essencialmente visual passará a ser acessível para as pessoas que são cegas. A Mattel, em parceria com a National Federation of the Blind (Federação Nacional dos Cegos), criou 108 peças em braille de Uno.

A nova versão do jogo, batizada de Uno Braille, tem a linguagem para dificientes visuais já na caixa. Manual de instrução e outras informações também foram adaptadas.

Uno Braille é comercializado nos Estados Unidos a US$ 10. Foto: Divulgação/Mattel

Em 2017, a empresa lançou uma versão de Uno para daltônicos. As cartas utilizam símbolos que são parte do sistema internacional de reconhecimento de cores.

O Uno Braille está disponível nos Estados Unidos pelo valor de US$ 10 (aproximadamente 40 reais) e ainda não há data para a comercialização no Brasil.