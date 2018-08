Universidade americana homenageia casal que se conheceu no elevador

Placa em homenagem ao casal Sharyn Rubin e Eric Schlesinger Foto: Philadelphia’s Temple University

É possível se apaixonar em um elevador? E, desse sentimento, surgir um casamento que dura mais de quatro décadas? O casal Sharyn Rubin e Eric Schlesinger prova que sim. Os dois se conheceram brevemente no elevador da Philadelphia’s Temple University em 6 de setembro de 1972. Segundo reportagem do The Philadelphia Inquirer, ao passar pelo local, a estudante se apresentou formalmente àquele que seria o futuro marido: “Oi, sr. Homem do Elevador”. O resultado da simples paquera foi um casamento de 42 anos, que só acabou em decorrência da morte de Rubin, no ano passado, de câncer de cólon.

A citação da estudante, “Hi, Mr. Elevator Man”, está agora fixada no elevador da universidade, consolidando o amor que nasceu ali. Embora muita gente não acredite em histórias assim, a indústria cultural se apropria delas. Steven Tyler, do Aerosmith, em uma versão mais ‘picante’ do romance, canta Love In An Elevator, para o delírio dos apaixonados.

