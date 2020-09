Único zoológico de insetos do Brasil permite visitas virtuais

Exposição Planeta Inseto reúne informações sobre abelhas, formigas, baratas e outros insetos Foto: Ognen Teofilovski / Reuters

Os amantes de insetos, e aqueles que querem aprender mais sobre o tema, podem acessar a partir desta sexta-feira, 11, o acervo da exposição Planeta Inseto sem sair de casa. Inaugurado em 2010, ele é o único zoológico de insetos do Brasil, e faz parte do Museu do Instituto Biológico (IB-APTA), que suspendeu as visitações devido à pandemia do novo coronavírus.

É possível realizar a visita virtual para explorar o conteúdo da exposição permanente, que já recebeu mais de 400 mil visitantes no museu físico e no itinerante. Ela reúne informações sobre formigas, abelhas, bicho-da-seda, bicho-pau, baratas, besouros, a importância médica de alguns insetos e também detalhes sobre controle biológico e o funcionamento de um laboratório entomológico.

A disponibilização do acervo faz parte do projeto Venha Visitar Virtualmente, idealizado pela bióloga Cibele Silva e realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

A ideia é permitir que o público tenha acesso ao conteúdo dos museus que precisaram fechar suas portas temporariamente devido à pandemia, e aumentar o alcance dos mesmos, pensando naqueles que não têm condições de visitar o museu.

O projeto começou com a disponibilização do acervo do Museu de Pesca, mantido pelo Instituto de Pesca (IP-APTA). Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 90% dos museus em todo o mundo precisaram fechar temporariamente durante a pandemia.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais