Unicef, Ministério Público do Trabalho e TotoyKids lançam projeto musical em Libras

'Música Para Todos' reúne artistas regravando sucessos para crianças com deficiência visual e auditiva Foto: TotoyKids

O projeto Música Para Todos, uma parceria entre Unicef, Ministério Público do Trabalho e TotoyKids, promove inclusão com uma série de desenhos publicados no YouTube no Dia das Crianças.

O canal infantil estará paramentado para dar acessibilidade aos pequeninos que sofrem com deficiência auditiva e visual, por meio de audiodescrição, Libras e legenda.

Os clássicos do canal serão interpretados por Lara Gomes, tradutora e intérprete da Língua Brasileira de Sinais, que, junto a rostos conhecidos pelo ativismo e pela representação de diversas causas no Brasil, como MC Soffia, Rodrigo Faro, Maria Viel Faro, Daniel, Wanessa, Felipe Mafra, Paty, Elba Ramalho, Isa Vaal e Daniela Mercury, emprestam imagem, gestos e entusiasmo para dar visibilidade a causa e exemplo para um futuro menos desigual.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o isolamento social afetou diretamente o desenvolvimento das crianças e ressignificou o momento de recreação. Problemas como a dificuldade de concentração, ansiedade e estresse se tornaram mais comuns.

Dentre os sucessos que ganharam uma nova versão estão clássicos como Somos Todos Iguais, Vírus Aqui Não e Sorrir Te Faz Feliz. Os vídeos serão lançados na segunda-feira, 12, no canal da TotoyKids, no YouTube.