Unicef lança figurinhas com mensagens positivas para o Dia das Mães

Figurinhas oferecem atividades para serem feitas após a quarentena, como um abraço ou uma viagem Foto: Unicef / Divulgação

O Dia das Mães de 2020, comemorado no domingo, 10, será diferente dos anteriores, com a necessidade de evitar contato e permanecer em isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. Pensando em como ajudar nas demonstrações de afeto virtuais o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou várias figurinhas com mensagens positivas.

Elas podem ser enviadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, e também estão disponíveis para download na forma de cartões, que podem ser enviados por outros meios, como as redes sociais. As figurinhas já começaram a ser disponibilizadas no aplicativo.

A ideia é que as imagens sirvam como presentes virtuais, para reforçar os vínculos das pessoas com suas figuras maternas. Além disso as figurinhas podem ser usadas em aniversários ou outras datas comemorativas, ou simplesmente como uma forma de demonstrar afeto.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Com as figurinhas é possível prometer um abraço, beijo, uma viagem e outras atividades para serem feitas pelos usuários após o fim da quarentena. A iniciativa faz parte da campanha #pradepoisdaquarentena, promovida pela Unicef, que busca promover mensagens positivas na internet durante a pandemia.

As imagens para download podem ser acessadas clicando aqui.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais