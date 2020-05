Unibes estabelece ponto de coleta estilo ‘drive thru’ para doações

Unibes deixará ponto fixo de coleta para doações entre os dias 20 e 27 de maio Foto: Instagram/@unibes

Os tradicionais bazares da Unibes não poderão ocorrer por causa dos desdobramentos do novo coronavírus. Por isso, a instituição decidiu estabelecer um ponto de coleta, no estilo ‘drive thru’, para receber doações entre os dias 20 e 27 de maio.

A caixa de doação ficará no clube Hebraica, na região de Pinheiros, em São Paulo. Além disso, haverá um caminhão para transporte na área externa do clube, sendo assim, qualquer pessoa poderá contribuir, não sendo necessário ser sócio.

A Unibes aceita doações dos mais diversos itens: roupas, brinquedos, móveis, livros, eletrodomésticos, utensílios e outros produtos em bom estado que são destinadas primeiramente às pessoas atendidas pela instituição.

Os produtos que não são doados são vendidos nas sete lojas do Bazar Unibes com o valor das vendas revertidos na manutenção dos projetos sociais da entidade.

Para saber mais sobre as coletas e o bazar da Unibes, acompanhe a União em suas redes sociais, siga o perfil no Instagram e entre no site.

Serviço:

Doações para a Unibes

Quando: Entre os dias 20 e 27 de maio, das 6h às 23h (segunda à sexta); das 7h às 22h (fim de semana); das 7h às 20h (feriados).

Onde: Clube Hebraica

Endereço: Rua Hungria, 1000, Pinheiros, São Paulo.

Informações: (11) 3266 – 7266