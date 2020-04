Unibes arrecada doações para compra de cestas básicas a famílias em vulnerabilidade durante pandemia

Unibes (União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social) atende a um público formado por crianças, adolescentes, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. A instituição existe há mais de cem anos e é considerada uma das mais respeitadas do terceiro setor.

Com os desdobramentos do novo coronavírus, o impacto direto na economia e na vida daqueles que mais precisam, a Unibes organizou uma campanha de arrecadação de cestas básicas para as famílias que dependem do CCA (Centro de Criança e do Adolescente) e do SASF (Serviço de Assistência Social Família) para as refeições do dia.