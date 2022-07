Um ano depois, família descobre que homem que furtou roupa de cadela sofre de esquizofrenia

Em 2 de julho de 2021, um homem furtou a roupa da cadela Nina no portão de sua casa na cidade de Sorocaba (SP). Foto: Instagram / @ninasorocaba_oficial

Em julho de 2021, a cadela Nina teve sua roupa furtada por um homem no portão de sua casa. Agora, a família da cachorrinha descobriu a história por trás do desconhecido que cometeu o ato.

Em uma publicação nas redes sociais, os tutores de Nina disseram que o homem sofre de esquizofrenia, doença psiquiátrica que consiste na perda de contato com a realidade, e mora com a família.

"Quando ele não toma seus medicamentos faz coisas 'fora do comum'. Não é culpa dele, quem tem uma pessoa com essa doença sabe como é difícil", escreveram.

"Nunca devemos julgar as pessoas sem conhecer sua história, por isso peço a vocês que incluam essas pessoas em suas orações, seja qual for a sua religião ou crença. A barra que elas passam não é fácil e já vivemos em tempos muito difíceis", completaram.

Lembre a história

O momento do homem furtando a roupa de Nina fez com que a cadelinha viralizasse nas redes sociais. No vídeo, gravado pelas câmeras de segurança da garagem da casa, ele aparece primeiro fazendo carinho na cadela.

Em seguida, quando ela se apoia no portão para receber mais carícias, ele retira o moletom que ela estava usando e sai andando. O caso aconteceu na cidade de Sorocaba, no interior paulista.

Com a repercussão, Nina acabou recebendo muitos presentes e doações de pessoas que se comoveram com a situação. Atualmente, a cadela conta com quase 30 mil seguidores no Instagram.