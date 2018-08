Maratonista perde dedos do pé e doa para bar fazer drinques; veja

Um ultramaratonista inglês doou três dedos do pé amputados para um hotel que faz um drinque utilizando os membros Foto: Pixabay/gaustin11

Após perder três dedos do pé correndo uma ultramaratona no Ártico em fevereiro, o corredor inglês Nick Griffiths decidiu fazer algo inusitado com os membros amputados: vai doá-los para um bar no extremo norte do Canadá que faz um drinque usando dedos mumificados.

Após correr a Yukon Artic Ultra, que cruza o norte do Canadá, Griffiths sofreu queimaduras por gelo graves nos pés e nas mãos que acabaram por causar a amputação dos dedos. Em uma das etapas da ultramaratona eles passam por Dawson City, cidade conhecida pela corrida do ouro canadense no final dos anos 1890 e que tem um bar cuja principal iguaria é um drinque chamado sourtoe cocktail (drinque do dedo azedo, em tradução livre).

A bebida nada mais é do que um copo de uísque em que o barman coloca um dedo mumificado para fazer com que a pessoa vire o drinque o mais rápido possível sem engolir o membro. Segundo Griffiths, foi o hotel que entrou em contato com ele sobre os dedos. "Eles basicamente disseram 'podemos ficar com eles se você não vai precisar mais deles?'", disse em entrevista para a emissora canadense CBC News.

O maratonista então perguntou ao cirurgião se era possível guardar os dedos amputados, o que foi confirmado pelo médico. "Ele gentilmente os colocou em pequenas jarras e agora estão na minha escrivaninha. Preciso só achar um jeito de mandá-los para o Canadá", brincou.

Veja abaixo um vídeo (em inglês) sobre o inusitado drinque.