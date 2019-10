UBS oferece grupo de alfabetização para idosos na zona sul de SP

Quando os pais envelhecem, o instinto é pensar que os filhos vão cuidar deles. Mas não no caso de Ada Keating, de 98 anos, que se mudou para um asilo em Liverpool, na Inglaterra, para cuidar do filho Tom, de 80 anos. "Eu dou boa noite para Tom no quarto dele todas as noites. Depois, vou e dou bom dia e digo que vou descer para o café da manhã", contou ela. História linda e inspiradora. Veja aqui.

Foto: Reprodução do vídeo 'Mom 98 Moves into Care Home to Look After her 80 Year Old Son'/Youtube/TheJewishSongs