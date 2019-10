Twitter vai eleger o tuíte mais engraçado do Brasil; internautas podem votar

Mais de 70% dos usuários do Twitter associa a plataforma a humor. Foto: Kacper Pempel/Reuters

O Twitter vai eleger o tuíte mais engraçado de todo o Brasil por meio da campanha #RindoAltoNoTwitter, lançada nesta sexta-feira, 4, Dia Mundial do Sorriso. Pelos próximos dias, os usuários da rede social poderão indicar seus tuítes preferidos e não há limite para sugestões.

Para iniciar o concurso, os internautas terão de hoje até quarta-feira, 9, para fazer suas apostas. Basta publicar na plataforma o link do tuíte indicado junto com a hashtag #RindoAltoNoTwitter, que ativará um emoji exclusivo.

Serão considerados válidos apenas os tuítes feitos por brasileiros e que tenham sido publicados até o dia 30 de setembro.

Após esse período, a equipe do Twitter Brasil fará uma curadoria interna, de acordo com métricas de engajamento e boas práticas de conteúdo, para chegar à lista de pré-finalistas. Depois, os escolhidos serão levados à votação dos usuários na plataforma.

Enquetes diárias serão publicadas pelo perfil oficial da empresa, no País, a partir do dia 14. Todos poderão votar entre os quatro finalistas e escolher os vencedores.

O objetivo da campanha é ressaltar um lado muito marcante do Twitter: o humor. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma em parceria com a Global Web Index, com jovens de 11 a 25 anos usuários da plataforma, 77% associa a rede social a humor e 71% aponta 'acompanhar memes' como um dos motivos para estar no Twitter.