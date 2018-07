Twitter indica que nem todo brasileiro está animado para o carnaval 

#FdsDeCarnavalEu mostra que muitas pessoas só querem dormir no feriado Foto: Pixabay

Carnaval, para alguns, é a melhor data do ano por causa das festas, desfiles e blocos. Para outros, é ótimo como qualquer outro feriado para ficar em casa, descansar e dormir.

Às vésperas da data, o assunto é o mais comentado pelos brasileiros do Twitter. Com a hashtag #FdsDeCarnavalEu, os internautas dizem o que pretendem fazer durante os próximos dias. Apesar das milhares de pessoas nos blocos no último fim de semana, parece que muitos brasileiros não são tão fãs assim do carnaval.

Veja os planos das pessoas que não estão tão animadas para a folia: