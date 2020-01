Twitter ativa recurso para informações sobre coronavírus

Busca pelo termo 'coronavírus' apresenta notificação que direciona para o Ministério da Saúde. Foto: Twitter/Reprodução

O novo coronavírus já matou 132 pessoas e contaminou mais de 5,9 mil na China. No Brasil, casos suspeitos estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. Com o alerta e aumento de buscas por informação, o Twitter se uniu ao órgão público para facilitar a vida dos usuários na plataforma.

A rede social habilitou um recurso no qual o primeiro resultado que aparece ao se buscar pelo termo 'coronavírus' é uma notificação sobre informações certas.

"Para garantir que você tenha as melhores informações sobre o novo coronavírus, recursos do Ministério da Saúde estão disponíveis", diz a mensagem.

Abaixo do recado, há um botão de 'saiba mais' que direciona o usuário para o site do ministério, em que há orientações acerca do agente infeccioso. O portal dá detalhes sobre causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção.

Também é possível ir direto para o perfil oficial do órgão no Twitter. Segundo a plataforma, a funcionalidade facilita o acesso a conteúdos completos e confiáveis sobre o novo coronavírus.

O recurso também está disponível em outros idiomas e países, incluindo a região da Ásia, onde ocorre o surto. No Brasil, casos suspeitos de infecção pelo vírus foram registrados em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Santa Catarina.

São considerados suspeitos os casos em que há sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar e histórico de viagem para a China nos últimos 14 dias. As pessoas que estão sob monitoramento ficarão isoladas até a divulgação do resultado dos exames, que vai confirmar ou não a infecção pelo coronavírus.