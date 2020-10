‘Turma da Mônica - O Show’ terá live com apresentação gratuita

Musical 'Turma da Mônica - O Show' será exibido em uma transmissão ao vivo e gratuita Foto: Caio Gallucci / Divulgação

O musical Turma da Mônica - O Show terá uma apresentação virtual e gratuita neste domingo, 11, às 16h30, como forma de comemorar o Dia das Crianças, que ocorre no dia seguinte, 12 de outubro. A produção conta com os personagens dos quadrinhos de Mauricio de Sousa, além de diversos números musicais.

A exibição será feita no canal do YouTube do Teatro Bradesco, que também exibido espetáculos virtuais desde agosto de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. O musical terminou recentemente uma turnê pelo Japão e pelos Estados Unidos, e fará apenas uma apresentação no teatro.

Além de contar com personagens como Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha, a peça também contará com a presença de Mauricio de Sousa e seu filho, Mauro Sousa, ao vivo, via chamada de vídeo. Eles irão apresentar o musical, falar sobre os personagens da Turma e comemorar os 61 anos de carreira e o aniversário de 85 anos de Mauricio.

Turma da Mônica - O Show estreou em 2017, e conta com músicas da Turma da Mônica, incluindo novos arranjos, interações com painéis de LED e efeitos especiais. As transmissões ao vivo do Teatro Bradesco contam com audiodescrição e interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais