Turma da Mônica apresenta mostra ‘Donas da Rua da História’ em São Paulo

Exposição da Turma da Mônica faz homenagem a 21 mulheres que contribuíram para a história recente da humanidade em temas como artes, ciência e esporte. Foto: Divulgação/ Maurício de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções celebra o Dia Internacional da Mulher com uma exposição gratuita em homenagem a 21 mulheres contribuíram para a história recente da humanidade em temas como artes, ciência e esporte.

Elas serão representadas pelas personagens da Turma da Mônica, que vão estampam painéis com a biografia de cada uma das escolhidas.

Este é o terceiro ano do projeto Donas da Rua, criado para fomentar o empoderamento de meninas, que conta com o apoio institucional da ONU Mulheres. Pela primeira vez entram para a exposição a atriz e Dona da Rua com Síndrome de Down, Tathi Piancastelli, representada pela personagem Tati; a escritora e primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, Rachel de Queiroz, como Mônica, e a atleta da seleção feminina de futebol, Formiga, nos traços da Milena.

A Prêmio Nobel de Química e Física Marie Curie, interpretada pela personagem Cascuda, também está retratada. Além disso, a cientista espacial Katherine Johnson, vivida pela mais nova personagem Milena, a campeã de judô Rafaela Silva, nos traços da personagem Bonga da Turma do Pelezinho, e a ativista e Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, interpretada pela Dona da Rua, Mônica, fazem parte da exposição.

“Queremos que as meninas sejam cada vez mais conscientes de suas forças e acreditamos que os exemplos dessas mulheres poderão inspirá-las a se sentirem cada vez mais confiantes. Queremos que as donas da rua possam deixar suas marcas, construindo um legado de mulheres empoderadas”, comenta Mônica Sousa, diretora executiva da MSP e criadora do projeto Donas da Rua.

A exposição é gratuita e estará aberta ao público até o fim de março. Mais informações sobre o projeto no site.

Serviço: Exposição Donas da Rua da História

Local: Conjunto Nacional - Avenida Paulista, 2073, Piso Térreo, São Paulo - SP

Data: Todos os dias até o fim de março

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 22h

Gratuito