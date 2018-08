Turista passa por grande perigo ao tentar acariciar leão; veja

Animal foi curto e grosso com relação à atitude dos turistas (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@AjayLalu

Um vídeo capturado durante um safári na África mostra o momento em que um grupo de turistas passou por um sufoco ao passar a mão nas costas de um leão. Um especialista analisou o vídeo e comentou o perigo pelo qual o grupo passou.

O canal no YouTube que divulgou o vídeo afirma que as cenas foram gravadas no Serengeti, uma área de preservação distribuída entre o Quênia e a Tanzânia. As imagens mostram algumas leoas dormindo à sombra do jipe dos turistas em uma grande savana.

Em outro momento, é possível ver um leão de costas para o veículo enquanto é gravado por uma das pessoas. As imagens registram o momento em que outra pessoa põe o braço para fora da janela e passa a mão no animal.

A princípio, o rei da selva parece não ligar. Contudo, segundos depois, ele encara os ocupantes do veículo e solta um rugido que funciona como uma mensagem clara: eles se assustam e fecham a janela do automóvel.

“Apenas quem trabalha na natureza conhece a velocidade de um leão. Ele poderia ter arrancado o braço daquela pessoa. Além disso, também teria a força de arrancar o turista pela janela e matá-lo na frente dos amigos. Foi uma coisa incrivelmente estúpida de se fazer”, falou o guarda florestal Naas Smit ao jornal Daily Mail.

Ele disse que os profissionais do parque teriam de matar o animal caso ele atacasse os turistas: “Eu só posso condenar as pessoas que eu vejo tendo esse comportamento”.

Confira o vídeo: