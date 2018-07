Turista denuncia maus tratos aos animais em zoológico na China

Turista denunciou maus tratos aos animais em zoologico chinês. Foto: Pixabay

Uma turista denunciou o zoológico Zhuzhou Magic Dragon Park, em Hunan, na China, por maus tratos após encontrar diversas espécies em locais imundos. Su Yuan, uma designer gráfica que mora em Pequim, disse ao DailyMail que avestruzes, tigres, macacos e veados pareciam ter a saúde debilitada e cheiravam mal.

"Todos os animais pareciam doentes. As penas dos avestruzes estavam quebradas. O cisne foi mantido em um pequeno lago com fundo de vidro. Os patos-mandarins foram colocados em uma lagoa artificial que não tem mais que dois metros quadrados. Um cervo estava sem seus chifres", detalhou Su para o DailyMail. Ela também mandou diversas fotos e vídeos do local.

A turista ainda disse ao jornal que não havia funcionários no local para cuidar dos animais, apenas um vendedor de ingressos. "As condições dos animais são ruins. Ninguém pode verificar isso? Vi o macaco tremendo. Quando ele me viu, tentou chegar mais perto, mas teve dificuldade em fazê-lo. Minha mãe disse que ele deveria estar doente. Eu queria alimentá-lo, mas eu não levei comida, então eu fui comprar alguns amendoins. Mas o macaco não conseguia nem comer os amendoins sozinho. Foi o zoologico mais triste que já vi", disse.

Em resposta às denúncias de Su, a Changsha Small Animal Protection Association disse ao DailyMail que vai enviar voluntários "para visitar o zoológico e investigar a situação". Su contou que vai relatar o caso ao Escritório Florestal Chinês.