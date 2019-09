Turista agride gondoleiro em Veneza por causa de foto; veja vídeo

Turista se sentiu no direito de tirar foto em gôndola sem pedir autorização para o dono. Foto: Dixe el Duse / Facebook

Um gondoleiro de Veneza, na Itália, foi agredido no último domingo, 15, por um turista no canal da ponte Bareteri, local histórico conhecido por oferecer um clima romântico aos casais.

De acordo com o jornal local La Repubblica, ele queria tirar, sem autorização, uma foto com a família em uma gôndola estacionada, mas foi impedido pelo dono dela. Irritado, ele empurrou, deu um soco e uma cabeçada no trabalhador, que reagiu pacificamente com um sorriso, aparentando estar no controle da situação.

A violência foi filmada e compartilhada por um usuário do Facebook, que se indignou com a atitude. "A agressão é clara. Solidariedade e um aperto de mão ao gondoleiro pelo sangue frio [ao lidar com o momento]", escreveu.

Assista: